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Группу компаний «ЮгСтройИнвест» наградили золотым знаком «Надежный застройщик России»

Группу компаний «ЮгСтройИнвест» наградили золотым знаком «Надежный застройщик России»
Подведены итоги главной общественной награды в сфере жилищного строительства в России. По итогам года группу компаний «ЮгСтройИнвест» удостоили Золотого знака «Надежный застройщик России». Престижную награду получают лучшие строительные компании, которые сдают дома в срок и защищают интересы дольщиков.

Примечательно, что «ЮгСтройИнвест» удостоился Золотого знака уже в пятый раз. Эксперты признали работу ГК сразу в трех городах на юге России — Ставрополе, Краснодаре и Ростове. В частности, в донской столице застройщик реализует два крупных проекта. Это микрорайон «Красный Аксай» и экорайон «Вересаево».

По словам гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексея Иванова, благодаря господдержке рынок недвижимости находится на подъеме. Поэтому очень важно, чтобы застройщик был надежным.

— Для нас надёжность — основной принцип в работе. Мы прикладываем много усилий, чтобы оправдать доверие дольщиков и создать для них лучшие условия. Приятно получить почетную награду сразу в трёх регионах. Это общая заслуга всего многотысячного коллектива нашей компании. Хочу поблагодарить всех сотрудников «ЮгСтройИнвест» за работу и поздравить с этой заслуженной наградой! — поздравил коллег Алексей Иванов.

Примечательно, что в нынешнем году «ЮгСтройИнвест» получил не только звание «Надежного застройщика России». Ранее за строительство домов в Ростове, Ставрополе и Краснодаре группу компаний признали лучшими на премии Urban Awards 2021.

За 18 лет работы «ЮгСтройИнвест» ввел в эксплуатацию порядка 4,5 миллионов квадратных метров жилья и построил более 200 домов. Счастливыми обладателями квартир стали тысячи молодых семей с детьми. Пары выбирают «ЮгСтройИнвест» еще и за развитую социальную инфраструктуру. В шаговой доступности от домов есть школы, детские сады, магазины, спортивные площадки, магазины и больницы. Благодаря социальной ориентированности и надежности квартиры в этих микрорайонах пользуются широкой популярностью.
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