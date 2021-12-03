В экорайоне Ростова «Вересаево» сдали седьмой кластер

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Экорайон «Вересаево» активно растёт и развивается, ежегодно сюда переезжают десятки семей с детьми. Ранее новоселам литеров 7/1 и 7/2 вручали ключи от новых квартир. Будущие жители экорайона оценили качество отделки: ровные стены, стяжку, электроразводку и коммуникации. Остается лишь быстро сделать ремонт и встретить Новый год в своем собственном доме. За климат в квартирах жильцы будут отвечать самостоятельно - в «Вересаево» индивидуальное отопление.Отдельно стоит рассказать о холлах литеров 7/1 и 7/2, ведь тут все продумано до мельчайших деталей. Керамогранит и зеркала в пол создают атмосферу роскоши. Дизайнеры создали пространство, идеально сочетающее красоту, стиль и антивандальность.— Сегодня у нас большой праздник. 679 семей получили ключи от своих квартир в экорайоне «Вересаево». Для группы компаний «ЮгСтройИнвест» важно создать комфортную среду для каждого жителя микрорайона. Поэтому мы вместе с современными квартирами возводим всю необходимую инфраструктуру. Во дворе новых домов есть теннисный корт, места для отдыха и детская площадка-лабиринт, которую обязательно полюбят дети. А в минуте ходьбы — большая зеленая аллея со светомузыкальным фонтаном для прогулок всей семьей, — рассказывает директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.Он поздравил от лица сотрудников ГК «ЮгСтройИнвест» и лично от генерального директора группы компаний Юрия Иванова новоселов, пожелав им счастливой жизни и легкого ремонта.«ЮгСтройИнвест» за 18 лет существования создал на Юге России немало комфортных микрорайонов с удобной социальной инфраструктурой. Жилые комплексы, возведенные застройщиком, находятся в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. За годы работы были сданы в эксплуатацию 15 детских садов и пять школ. Группа компаний не раз становилась обладателем престижных премий. В этом году она снова получила золотой знак «Надежный застройщик» по результатам работы в трех городах.