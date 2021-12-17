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Еще 352 семьи получили ключи от квартир в экорайоне «Вересаево»

Еще 352 семьи получили ключи от квартир в экорайоне «Вересаево»
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Группа компаний «ЮгСтройИнвест» сдала в эксплуатацию восьмой литер в экорайоне «Вересаево». В субботу, 18 декабря, ключи от нового современного жилья получили 352 семьи.

Сам дом находится в благоустроенном дворе с мини-футбольным полем, светящимися качелями и детскими площадками. Визиткой экорайона стали придомовые арт-объекты: инсталляция из фонарей в форме цветов, стильные арки над дорожками, а также необычные фигурные скамьи.

Внутри дом очень стильно выглядит: керамогранитная плитка, декоративная штукатурка на стенах, зеркала в пол и потолки, выполненные в технике Грильято. В квартиры можно заселяться уже в ближайшее время - чистовая отделка позволит экономить время и деньги на ремонте. За счет систем индивидуального отопления жители могут сами регулировать температуру дома.

В «Вересаево» вся социальная инфраструктура находится в нескольких минутах от дома. Работает детский сад на 300 мест с ясельными группами, уже началось строительство второго. Открыт школьный комплекс на 1 434 места — самый большой в донском регионе.

— Группа компаний «ЮгСтройИнвест» стремится обеспечить комфорт для каждого жителя микрорайона. Поэтому традиционно мы возводим всю необходимую инфраструктуру вместе с домами. Во дворах есть рекреационные и спортивные зоны, а в минуте ходьбы — большая зеленая аллея для прогулок всей семьи.


Директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко от лица генерального директора Иванова Юрия Ивановича и многотысячного коллектива «ЮгСтройИнвест» поздравил новоселов.

Двор нового дома оснащен подземным паркингом. Напротив литера располагается центральная аллея с фонтаном, местами для отдыха, детским скалодромом и современным памп-треком. В трех минутах ходьбы находится остановка общественного транспорта.

За свою 18-летнюю историю «ЮгСтройИнвест» сдал в работу 216 домов, 15 детских садов и пять школ по всему Югу России. Комфортные микрорайоны появились в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Группа компаний не один раз награждалась престижными премиями. В этом году за работу в трех городах «ЮгСтройИнвест» пятый раз получил золотой знак «Надежный застройщик». В свою очередь, экорайон «Вересаево» удостоился премии Urban Awards 2021 в номинации «Самый экологичный район» Ростова-на-Дону.
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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