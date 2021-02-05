Футболист ФК «Ростова» Мамаев обжаловал решение суда

Игрок футбольной команды «Ростов» Павел Мамаев и нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин обжаловали решение суда, который вынес обвинительный приговор мужчинам 8 марта 2019 года. Адвокат ростовского полузащитника Игорь Бушманов сообщил изданию MK.ru о подачи кассационной жалобы.Речь идёт о громком эпизоде в заведении «Кофемания», где футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и его знакомого, руководителя ФГУП «НАМИ», Сергея Гайсина. Обвиняемые по этому делу признались, что их действия не имели хулиганский характер, как это решил суд. Поэтому адвокаты подзащитных просят частичное оправдание.По мнению представителя Павла Мамаева, поведение подсудимого было неправильно понято. Игорь Бушманов рассудил, суд обвинил футболиста «Ростова» по уголовной статье «Побои», что предполагает умышленный хулиганский мотив. Но, как сказал адвокат, его подзащитный всего навсего нанёс ответный удар на оскорбления Пака и Гайсина.Насчёт избиения водителя Виталия Соловчука правозащитник также нашёл оправдание для своего клиента. По его словам, Мамаев действовал по тому же принципу - реакция на враждебное поведения. То есть, игрок «Ростова» ударил шофёра без хулиганского резона. Сейчас защита пытается добиться замены первой на вторую часть статьи «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».