ФК «Ростов» потратит на замороженные овощи и ягоды 2 миллиона рублей



Фото: Ogorod.ru

Брокколи, капуста, спаржа и другие замороженные продукты станут частью рациона футболистов ФК «Ростов». На сайте госзакупок клуб разместил заявку на покупку овощей и ягод на сумму два миллиона рублей.



В документе содержится перечень необходимых продуктов. В списке - шпинат, фасоль, малина, клубника, ежевика, дикорастущая клюква, шампиньоны, опята, вешенки и другие овощи и ягоды.



Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа. Доставить товар необходимо в течение двух дней после завершения конкурса. Расходы на перевозку включены в стоимость закупки.