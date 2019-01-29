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ФК «Ростов» потратит на замороженные овощи и ягоды 2 миллиона рублей

ФК «Ростов» потратит на замороженные овощи и ягоды 2 миллиона рублей
Фото: Ogorod.ru
Брокколи, капуста, спаржа и другие замороженные продукты станут частью рациона футболистов ФК «Ростов». На сайте госзакупок клуб разместил заявку на покупку овощей и ягод на сумму два миллиона рублей.

В документе содержится перечень необходимых продуктов. В списке - шпинат, фасоль, малина, клубника, ежевика, дикорастущая клюква, шампиньоны, опята, вешенки и другие овощи и ягоды.

Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа. Доставить товар необходимо в течение двух дней после завершения конкурса. Расходы на перевозку включены в стоимость закупки.

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