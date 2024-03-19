ФК «Оренбург» выкупит у «Ростова» арендованного защитника

Фото: ФК «Ростов»

ФК «Оренбург» планирует выкупить у «Ростова» защитника Данилу Прохина. Информацию об этом сообщает портал Orenday.Еще в конце декабря 2023 года южноуральский клуб арендовал Прохина у «желто-синих». После новогодних праздников футболист готовился к весенней части сезона с новой командой.Контракт защитника действует до 30 июня 2024 года. При этом в соглашении есть пункт, который позволяет «Оренбургу» выкупить Данилу после окончания сезона. Это может произойти, если клуб сохранит место в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.После 20 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице из 16 возможных. Команда может потерять место в главном чемпионате страны и отправиться в дивизион классом ниже.22-летний защитник Данила Прохин начал свою карьеру в северной столице России. Там футболист играл за «Зенит». С «бело-сине-голубыми» Прохин стал чемпионом России, обладателем Кубка, а также Суперкубка России. Летом 2022 года спортсмен начал выступать за «Ростов».