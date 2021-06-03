ФК «Ростов выкупил Данила Прохина

Футбольный клуб «Ростов» выкупил у петербургского «Зенита» защитника Данила Прохина и оставил его в аренде в «Сочи» на следующий сезон, сообщает пресс-служба «желто-синих».При этом петербургский «Зенит» вправе выкупить игрока у «Ростова».20-летний Данила Прохин выступал за «Зенит» и «Зенит-2». За основную команду питерского клуба провел 11 матчей. Был чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В прошлом сезоне Прохин на правах аренды играл за «Сочи». Провел семь матчей и забил один гол.