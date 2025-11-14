Новости
Евгений Чеботарев выпрыгнул из автобуса на ходу перед его столкновением

Ростовский каскадер выпрыгнул из автобуса прямо на ходу перед его столкновением. Евгений Чеботарев выполнил 140-й по счету опасный для жизни и здоровья трюк. Кадры он разместил в своих соцсетях 13 ноября.

Ранее экстремал пытался выполнить похожий трюк. Команда каскадера подвесила автобус с помощью крана, рядом разместили трамплин. Сначала Чеботарев был за рулем другого автобуса, он мчался на подвешенный. В момент столкновения каскадер должен был выпрыгнуть, но трюк был безуспешным.

В этот раз трюк удался. Подвешенный автобус заменили на легковушку, вовремя Чеботарев выпрыгнул из общественного транспорта в кабриолет. В результате никто не пострадал.
Фото: СоцСети
