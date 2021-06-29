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Еще у 232 жителей Ростовской области подтвердился диагноз «коронавирус»

Еще у 232 жителей Ростовской области подтвердился диагноз «коронавирус»
В Ростовской области COVID-19 подхватили еще 232 человека. По данным на 1 июля, большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет (42,8%) и люди от 46 до 65 лет (31%). Среди заболевших пенсионеров 12,9% оказались в возрасте от 66 до 79 лет и 3,4% - старше 80 лет. Вирус подхватили и дети. Положительные результаты тестов на инфекцию получили 9,9% несовершеннолетних.

Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 99 540 жителей донского региона. Около 90% из них уже выздоровели. Однако врачи смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Вирус забрал жизни 4 674 человек. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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