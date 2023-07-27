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Еще один житель Дона погиб в спецоперации

Еще один житель Дона погиб в спецоперации
Еще один житель донского региона погиб в зоне проведения СВО. 26-летний Михаил Сизов был смертельно ранен во время боевого задания. Бойца не стало в конце июня текущего года.

Парень был уроженцем Константиновска. Будет ли молодой человек представлен посмертно к какой-либо награде, не уточняется.
Фото. Соцсети
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