Еще один житель Дона погиб в спецоперации

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Еще один житель донского региона погиб в зоне проведения СВО. 26-летний Михаил Сизов был смертельно ранен во время боевого задания. Бойца не стало в конце июня текущего года.Парень был уроженцем Константиновска. Будет ли молодой человек представлен посмертно к какой-либо награде, не уточняется.