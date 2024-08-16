Еще на одной улице Ростова ограничат движение из-за капремонта здания ЮФУ

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В центре Ростова перекроют движение из-за капремонта дома. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.Речь идет о старинном особняке, в котором находится Институт истории и международных отношений ЮФУ. Капитальный ремонт будет идти минимум до конца года. Поэтому проходить рядом со зданием запретят с 1 сентября до 20 декабря. Ограничения введут в створе строения № 43 в переулке Островского (по западной стороне).Ранее стало известно о подобных мерах еще на нескольких улицах. Их ввели из-за реставрации здания на Социалистической, 53 и реконструкции дома № 17 на Береговой.