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Еще на одной улице Ростова ограничат движение из-за капремонта здания ЮФУ

Еще на одной улице Ростова ограничат движение из-за капремонта здания ЮФУ
В центре Ростова перекроют движение из-за капремонта дома. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

Речь идет о старинном особняке, в котором находится Институт истории и международных отношений ЮФУ. Капитальный ремонт будет идти минимум до конца года. Поэтому проходить рядом со зданием запретят с 1 сентября до 20 декабря. Ограничения введут в створе строения № 43 в переулке Островского (по западной стороне).

Ранее стало известно о подобных мерах еще на нескольких улицах. Их ввели из-за реставрации здания на Социалистической, 53 и реконструкции дома № 17 на Береговой.
Фото: DonDay.
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