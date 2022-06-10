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Еще 81 житель Ростовской области выздоровел от коронавируса

Еще 81 житель Ростовской области выздоровел от коронавируса

Еще 81 житель Ростовской области выздоровел от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

В последнее время количество новых заразившихся на Дону становится все меньше, а люди продолжают выздоравливать. Большинство справляется с инфекцией в легкой форме, и им не требуется стационарное лечение в госпиталях. В настоящее время большая часть таковых закрылись из-за ненадобности.

Кроме того, в Ростовской области отменили все действующие коронавирусные ограничения, поэтому людям больше не нужно носить лицевые маски и соблюдать дистанцию, но не стоит забывать об элементарных правилах гигиены, таких как мытье рук.
Фото:rostov.ru
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