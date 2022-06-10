Еще 81 житель Ростовской области выздоровел от коронавируса

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Еще 81 житель Ростовской области выздоровел от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.В последнее время количество новых заразившихся на Дону становится все меньше, а люди продолжают выздоравливать. Большинство справляется с инфекцией в легкой форме, и им не требуется стационарное лечение в госпиталях. В настоящее время большая часть таковых закрылись из-за ненадобности.Кроме того, в Ростовской области отменили все действующие коронавирусные ограничения, поэтому людям больше не нужно носить лицевые маски и соблюдать дистанцию, но не стоит забывать об элементарных правилах гигиены, таких как мытье рук.