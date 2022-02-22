Еще 6 893 человека выздоровели от COVID-19 в Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличилось количество людей, выздоровевших от коронавируса. За сутки с 22 по 23 февраля медики вылечили 6 893 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 побороли 246 647 человек.К аппаратам ИВЛ подключены 280 человек. Из них 33 находятся в тяжелом состоянии. Таких пациентов обеспечивают кислородом с помощью специальных трубок. Чтобы пациенты не чувствовали дискомфорт и боль, их вводят в медикаментозную кому. Остальные пациенты получают кислород через маски и мундштуки. Еще 3 462 получают стационарное лечение.Не уменьшается и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 3 895 человек. Общее число зараженных достигло 304 892. По информации регионального правительства, 10 272 из них не смогли побороть опасный вирус.