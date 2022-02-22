Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Еще 6 893 человека выздоровели от COVID-19 в Ростовской области

Еще 6 893 человека выздоровели от COVID-19 в Ростовской области
В Ростовской области увеличилось количество людей, выздоровевших от коронавируса. За сутки с 22 по 23 февраля медики вылечили 6 893 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 побороли 246 647 человек.

К аппаратам ИВЛ подключены 280 человек. Из них 33 находятся в тяжелом состоянии. Таких пациентов обеспечивают кислородом с помощью специальных трубок. Чтобы пациенты не чувствовали дискомфорт и боль, их вводят в медикаментозную кому. Остальные пациенты получают кислород через маски и мундштуки. Еще 3 462 получают стационарное лечение.

Не уменьшается и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 3 895 человек. Общее число зараженных достигло 304 892. По информации регионального правительства, 10 272 из них не смогли побороть опасный вирус.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.