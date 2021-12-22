Еще 552 жителя Ростовской области стали пациентами с коронавирусом

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области увеличилось количество инфицированных COVID-19. За сутки с 23 по 24 декабря положительные результаты ПЦР-тестов получили 552 человека.Наибольшее количество случаев заражения зафиксировали среди молодежи от 18 до 45 лет (187 человек). Немного меньше, 163 человека, начали борьбу с опасной инфекцией в возрастной категории от 46 до 65 лет. Диагноз подтвердился у пенсионеров от 66 до 79 лет (88 человек) и пожилых жителей региона старше 80 лет (37 человек). Еще 77 новых пациентов с коронавирусом - несовершеннолетние.По информации регионального правительства, всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 190 614 человек. Из них 88,5% уже побороли опасную болезнь. Как правило, инфекция вызывает осложнения хронических заболеваний. Поэтому молодежь легче переносит вирус. А вот для пожилых людей с ослабленным иммунитетом COVID-19 особенно опасен. За период пандемии коронавирус забрал жизни 9 443 человек, большинство из которых - люди пенсионного и предпенсионного возрастов.