За 10 мая в Ростовской области потушили 4 техногенных пожара

Фото: ГУ МЧС РО

Согласно информации от областного управления МЧС за 10 мая, в Ростовской области было ликвидировано четыре пожара, возникших по техногенным причинам.Кроме того, спасательные службы успешно устранили последствия четырех дорожно-транспортных происшествий.В общей сложности для реагирования на эти инциденты были задействованы 68 сотрудников и 17 единиц специальной техники.Следует отметить, что в некоторых северо-восточных и центральных районах Ростовской области, а также в Приазовье сохраняется высокий уровень пожарной опасности (4-й класс).