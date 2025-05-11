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За 10 мая в Ростовской области потушили 4 техногенных пожара

За 10 мая в Ростовской области потушили 4 техногенных пожара

Согласно информации от областного управления МЧС за 10 мая, в Ростовской области было ликвидировано четыре пожара, возникших по техногенным причинам.

Кроме того, спасательные службы успешно устранили последствия четырех дорожно-транспортных происшествий.

В общей сложности для реагирования на эти инциденты были задействованы 68 сотрудников и 17 единиц специальной техники.

Следует отметить, что в некоторых северо-восточных и центральных районах Ростовской области, а также в Приазовье сохраняется высокий уровень пожарной опасности (4-й класс).
Фото: ГУ МЧС РО
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