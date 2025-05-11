В начале следующей недели ростовчан ожидают массовые отключения света

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В начале следующей недели жителей Ростова-на-Дону ожидают временные отключения электроснабжения. Об этом предупреждает компания «Донэнерго».В течение новой рабочей недели в донской столице на ряде улиц будет приостановлена подача электроэнергии. По информации компании, данные отключения необходимы для проведения плановых работ по техническому обслуживанию и улучшению работы распределительных сетей.Так, 12 мая с 9 утра до 2 часов дня без электричества останутся дома по улицам Смотровой, Мечникова, Раевского, Курганной, Джапаридзе, Пирамидной и Нансена.В этот же день, но с 9:00 до 16:00, электроснабжение будет отсутствовать по адресам: Андрея Сладкова, Калинина, Крайняя и Осипенко.На час дольше, до 17:00, не будет света на улицах Волкова, Ленина, Врубовой, Подольской, Центральной, Огарева, Щербакова, Глинки, Мурманской, Арефьева и проспекте Шолохова.На следующий день, 13 мая, с 9 утра до полудня отключения затронут дома по Ворошиловскому проспекту, улице Красноармейской и проспекту Соколова.С 9:00 до 15:00 без электричества останутся жители улиц Зоологической и Саратовской.С 9 утра до 5 вечера электроснабжение будет приостановлено на улицах Космонавтов, Волкова, Ленина, Врубовой, Подольской, Центральной, Огарева, Проектируемом и Нансена.14 мая с 9:00 до 16:00 электричество отключат в Веселом, на Минераловодской, Достоевского, Некрасовской, Писательской, в Силикатном и Скачкова.С 9 утра до 5 вечера без света останутся дома по улицам Текучева, Булавина, Трудовой, Возрождения, Крайсовпрофовской, Розы Люксембург, Стадионной, в Донбасском, Фрунзе и Ленина.