Жителей Донецка Ростовской области предупредили о звуках стрельбы

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Власти города Донецка, находящегося в Ростовской области, оповестили население о предстоящих звуках выстрелов.Согласно данным, опубликованным муниципалитетом, 12, 13 и 14 мая с шести утра до пяти вечера в окрестностях Хуторской улицы будут проводиться учебные стрельбы.Донецкая администрация обратилась к горожанам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с проведением этих тренировок.Ранее учения проводились 7 и 8 мая.