В Ростовской области скончался атаман Таганрогского казачьего округа

Фото: «Союз казаков-воинов России и зарубежья»

7 мая стало известно о кончине атамана Таганрогского казачьего округа Александра Церюты. Об этом сообщила организация «Союз казаков-воинов России и зарубежья».Александр Церюта принимал участие в военных конфликтах. В 2014 году он оказывал помощь в поддержании стабильности в Крыму, а с начала специальной военной операции активно участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи добровольческим формированиям.Позже он сам вступил в ряды добровольцев, получив должность заместителя командира казачьей бригады «Дон», входящей в добровольческий штурмовой корпус.За время своей службы Александр Церюта был удостоен множества государственных и общественных знаков отличия. Он умер в возрасте 67 лет.