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В Ростовской области ветеринары пытаются спасти собаку с опасной вирусной инфекцией

В Ростовской области ветеринары пытаются спасти собаку с опасной вирусной инфекцией

Донские ветеринары пытаются спасти собаку с опасной вирусной инфекцией. Об этом порталу DonDay сообщили в приюте «Зоопомощь».

В Новочеркасске обнаружили собаку, страдающую парвовирусным энтеритом. Сердобольные граждане доставили измученное животное в ветеринарную лечебницу.

Собачий парвовирус – это вирусное заболевание, поражающее собак и зачастую провоцирующее острые расстройства желудочно-кишечного тракта, в особенности у молодых особей. Впрочем, иногда болезнь затрагивает и более взрослых животных.

Отсутствие оперативного лечения инфекции может привести к летальному исходу питомца.

По словам ветеринаров, при данном заболевании происходит отторжение слизистой оболочки кишечника, которая затем смешивается с его содержимым.

В приюте проинформировали, что в настоящее время собаку регулярно привозят в клинику для проведения инфузионной терапии. Однако животное остро нуждается во временном пристанище.

- Требуется помощь с передержкой на период лечения, исключая контакты с другими собаками, – подчеркнули в приюте.
Фото: приют Зоопомощь
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