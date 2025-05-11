В Ростовской области ветеринары пытаются спасти собаку с опасной вирусной инфекцией

Фото: приют Зоопомощь

Донские ветеринары пытаются спасти собаку с опасной вирусной инфекцией. Об этом порталу DonDay сообщили в приюте «Зоопомощь».В Новочеркасске обнаружили собаку, страдающую парвовирусным энтеритом. Сердобольные граждане доставили измученное животное в ветеринарную лечебницу.Собачий парвовирус – это вирусное заболевание, поражающее собак и зачастую провоцирующее острые расстройства желудочно-кишечного тракта, в особенности у молодых особей. Впрочем, иногда болезнь затрагивает и более взрослых животных.Отсутствие оперативного лечения инфекции может привести к летальному исходу питомца.По словам ветеринаров, при данном заболевании происходит отторжение слизистой оболочки кишечника, которая затем смешивается с его содержимым.В приюте проинформировали, что в настоящее время собаку регулярно привозят в клинику для проведения инфузионной терапии. Однако животное остро нуждается во временном пристанище.- Требуется помощь с передержкой на период лечения, исключая контакты с другими собаками, – подчеркнули в приюте.