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В Элисте задержали подозреваемого в попытке похищения 20-летней девушки в Волгодонске

В Элисте задержали подозреваемого в попытке похищения 20-летней девушки в Волгодонске

В Элисте был задержан мужчина, подозреваемый в нападении на 20-летнюю девушку в Волгодонске. Информацию об этом предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел 10 мая в Волгодонске, где неизвестный пытался похитить 20-летнюю девушку. Преступник незаметно приблизился к ней и попытался насильно увести в неизвестном направлении.

Предотвратить похищение удалось благодаря своевременному вмешательству 11-летнего мальчика, после чего злоумышленник сбежал с места происшествия.

- Сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области оперативно установили личность подозреваемого и отследили его перемещения. Задержанным оказался 37-летний выходец из республики Калмыкия, - сообщила представитель МВД.

Задержание преступника произошло в Элисте, после чего он был передан сотрудникам правоохранительных органов Ростовской области для дальнейшего разбирательства.

По данным Следственного управления СК Ростовской области, в скором времени подозреваемый будет доставлен к следователю для проведения допроса и необходимых следственных процедур.





Фото: соцсети
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