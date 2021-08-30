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Еще 380 жителей Ростовской области переболели коронавирусом

Еще 380 жителей Ростовской области переболели коронавирусом

Еще 380 жителей Ростовской области переболели коронавирусом. Об этом 1 сентября сообщили в региональном правительстве.

Всего с начала пандемии опасный вирус смог победить 107 851 человек. Это примерно 86% от общего числа заразившихся. Для сравнения: в соседнем Краснодарском крае этот показатель равен 73%.

Продолжают бороться с опасной инфекцией больше 10 тысяч жителей Дона. Среди них 4 071 пациент получает помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 405 человек, 34 находятся в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки в Ростовской области выявлено еще 479 случаев заражения. С начала пандемии число инфицированных нарастающим итогом достигло 124 890.

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