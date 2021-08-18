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Еще 371 житель Ростовской области переболел коронавирусом

Еще 371 житель Ростовской области переболел коронавирусом

Еще 371 житель Ростовской области переболел коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве донского региона 20 августа.

Продолжают бороться за жизни больше 9 тысяч человек. Из них 4 206 пациентов получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 440 инфицированных, 47 находятся в тяжелом состоянии.

Другим способом, с помощью вакцины, иммунитет к инфекции получили почти 1,1 миллиона жителей Ростовской области. За прошедшие сутки это число увеличилось на еще 17 274. Только начали вакцинацию за последние 24 часа 12 128 человек.

Всего с начала пандемии на Дону обнаружили почти 120 тысяч случаев заражения, в том числе 489 инфицированных выявили с 19 по 20 августа.

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