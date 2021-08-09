Ещё 356 жителей Ростовской области выздоровели от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона 11 августа.Всего с начала пандемии число поборовших инфекцию нарастающим итогом достигло рекордных 100 тысяч. А это 87% от общего числа заразившихся в области. Для сравнения: в соседнем Краснодарском крае этот же показатель ниже. Всего 77 кубанцев из ста справляются с вирусом.С помощью вакцинации антитела получили ещё 928 тысяч человек. В том числе 19 258 жителей Ростовской области привитых за последние сутки двумя дозами вакцины. Сделать всего один укол на 11 августа успели 16 370 граждан.Всего за весь период пандемии на Дону заболел 114 701 человек. За прошедшие сутки это число увеличилось на 483 случая.