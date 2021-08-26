Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Еще 302 жителя Ростовской области переболели коронавирусом

Еще 302 жителя Ростовской области переболели коронавирусом

В Ростовской области еще 302 человека переболели коронавирусом. Об актуальной ситуации с COVID-19 сообщили в правительстве донского региона 27 августа.

Продолжают бороться за жизни с опасным вирусом больше 10 тысяч человек. Среди них 4 150 инфицированных получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 418 человек, 42 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Путем вакцинации заветные антитела получили еще 17 980 человек. Нарастающим итогом число получивших иммунитет от вируса и QR-код для свободного перемещения в городе дошло до 1,1 миллиона человек. Людей, которые ввели только первую дозу прививки, - 1,4 миллиона.

За сутки в донском регионе выявили еще 488 случаев заражения. Общее число заболевших за весь период пандемии перевалило за 122 тысячи человек.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.