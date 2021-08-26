Еще 302 жителя Ростовской области переболели коронавирусом

В Ростовской области еще 302 человека переболели коронавирусом. Об актуальной ситуации с COVID-19 сообщили в правительстве донского региона 27 августа.Продолжают бороться за жизни с опасным вирусом больше 10 тысяч человек. Среди них 4 150 инфицированных получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 418 человек, 42 пациента находятся в тяжелом состоянии.Путем вакцинации заветные антитела получили еще 17 980 человек. Нарастающим итогом число получивших иммунитет от вируса и QR-код для свободного перемещения в городе дошло до 1,1 миллиона человек. Людей, которые ввели только первую дозу прививки, - 1,4 миллиона.За сутки в донском регионе выявили еще 488 случаев заражения. Общее число заболевших за весь период пандемии перевалило за 122 тысячи человек.