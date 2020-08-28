Еще 28 человек выздоровели от коронавируса в Ростове-на-Дону

В донской столице еще 28 человек вылечились от коронавируса. Об этом сообщает городская администрация.По данным на 31 августа, за весь период пандемии 6 665 человек заразились вирусом COVID-19 в Ростове-на-Дону. Из них большинство — 5 724 пациента — уже вылечились.На стационарном лечении в настоящее время находятся 504 дончанина. Из них 257 человек пребывает в МБУЗ «Городская больница № 1 имени Семашко», а 247 — в МБУЗ «Городская больница № 20».За последние сутки коронавирус выявили у 56 человек. Жертвами опасного вируса стали 136 пациентов.