Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Еще 28 человек выздоровели от коронавируса в Ростове-на-Дону

Еще 28 человек выздоровели от коронавируса в Ростове-на-Дону
В донской столице еще 28 человек вылечились от коронавируса. Об этом сообщает городская администрация.

По данным на 31 августа, за весь период пандемии 6 665 человек заразились вирусом COVID-19 в Ростове-на-Дону. Из них большинство — 5 724 пациента — уже вылечились.

На стационарном лечении в настоящее время находятся 504 дончанина. Из них 257 человек пребывает в МБУЗ «Городская больница № 1 имени Семашко», а 247 — в МБУЗ «Городская больница № 20».

За последние сутки коронавирус выявили у 56 человек. Жертвами опасного вируса стали 136 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.