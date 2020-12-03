Жертвами COVID-19 на Дону за сутки стали 24 человека

В донском регионе от COVID-19 за сутки умерли 24 человека. Общее количество смертельных исходов от вируса достигло 1 453 случаев. О данных с 4 по 5 декабря сообщили в правительстве Ростовской области.За последние утки коронавирус унес жизни 12 мужчин в возрасте от 61 года до 96 лет и 12 женщин – от 52 до 88 лет. Они имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Осложнения, которые вызвала страшная инфекция, привели к летальному исходу.Ростовская область находится на четвертом месте среди регионов России по уровню смертности от коронавируса. По числу умерших она уступает только Московской области (2 224 жертвы коронавируса), Санкт-Петербургу (2 224) и Москве (9 277).