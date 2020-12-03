Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жертвами COVID-19 на Дону за сутки стали 24 человека

Жертвами COVID-19 на Дону за сутки стали 24 человека
В донском регионе от COVID-19 за сутки умерли 24 человека. Общее количество смертельных исходов от вируса достигло 1 453 случаев. О данных с 4 по 5 декабря сообщили в правительстве Ростовской области.

За последние утки коронавирус унес жизни 12 мужчин в возрасте от 61 года до 96 лет и 12 женщин – от 52 до 88 лет. Они имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Осложнения, которые вызвала страшная инфекция, привели к летальному исходу.

Ростовская область находится на четвертом месте среди регионов России по уровню смертности от коронавируса. По числу умерших она уступает только Московской области (2 224 жертвы коронавируса), Санкт-Петербургу (2 224) и Москве (9 277).

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.