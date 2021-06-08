Еще 156 человек заразились коронавирусом в Ростовской области

В Ростовской области выявили еще 156 случаев инфицирования COVID-19. По данным на 10 июня, большинство из них (38,5%) - молодежь от 18 до 45 лет. На втором месте по числу заболевших - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории выявили 35,2% зараженных. Пациентами с коронавирусом стали и пенсионеры. Инфекцию подхватили 13,5% дончан от 66 до 79 лет и 5,1% пожилых людей старше 80 лет. Диагноз подтвердился даже у детей. За минувшие сутки заболели 7,7% несовершеннолетних.С начала пандемии вирус обнаружили у 95 774 жителей донского региона. Из них 4 549 стали жертвами опасной болезни. Как сообщили в областном правительстве, за минувшие сутки скончались еще девять человек.