Елену Жихарцеву назначили и. о. начальника управления культуры Ростова
В администрации Ростова произошли кадровые перестановки. На должность начальника управления культуры города назначили Елену Жихарцеву — руководителя Дворца творчества детей и молодежи. Об этом в мэрии сообщили 1 августа.
Новоиспеченная чиновница начала трудиться еще будучи студенткой РГУ (ныне — ЮФУ) в 1993 году. Она работала учителем физкультуры и педагогом допобразования. Через несколько лет она возглавила ДДТ (прим. — Дом детского творчества) Железнодорожного района. А спустя два десятки лет, в 2018-м, и Дворец творчества детей и молодежи города.
Карьерный рост на этом не остановился. Теперь Елена Жихарцева исполняет обязанности начальника управления культуры Ростова. Кресло освободилось после увольнения Яны Пилявской. Чиновница покинула пост спустя четыре года после назначения.