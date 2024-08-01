Елену Жихарцеву назначили и. о. начальника управления культуры Ростова

Фото: Дворец творчества детей и молодежи.

В администрации Ростова произошли кадровые перестановки. На должность начальника управления культуры города назначили Елену Жихарцеву — руководителя Дворца творчества детей и молодежи. Об этом в мэрии сообщили 1 августа.Новоиспеченная чиновница начала трудиться еще будучи студенткой РГУ (ныне — ЮФУ) в 1993 году. Она работала учителем физкультуры и педагогом допобразования. Через несколько лет она возглавила ДДТ (прим. — Дом детского творчества) Железнодорожного района. А спустя два десятки лет, в 2018-м, и Дворец творчества детей и молодежи города.Карьерный рост на этом не остановился. Теперь Елена Жихарцева исполняет обязанности начальника управления культуры Ростова. Кресло освободилось после увольнения Яны Пилявской. Чиновница покинула пост спустя четыре года после назначения.