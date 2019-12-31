Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Начальник управления культуры Ростова ушёл в отставку

Начальник управления культуры Ростова ушёл в отставку
В Ростове-на-Дону уволился начальник управления культуры города. Как сообщили в пресс-службе администрации донской столицы, Александр Доманов перестал занимать свой пост с 10 января. Известно, что на его место пока никого не назначили.

Доманов был начальником управления культуры Ростова-на-Дону с июня 2018 года. Тогда он сменил на должности Людмилу Лисицыну. Ранее он работал в областном министерстве культуры и занимал пост начальника отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.