Начальник управления культуры Ростова ушёл в отставку



В Ростове-на-Дону уволился начальник управления культуры города. Как сообщили в пресс-службе администрации донской столицы, Александр Доманов перестал занимать свой пост с 10 января. Известно, что на его место пока никого не назначили.



Доманов был начальником управления культуры Ростова-на-Дону с июня 2018 года. Тогда он сменил на должности Людмилу Лисицыну. Ранее он работал в областном министерстве культуры и занимал пост начальника отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями.