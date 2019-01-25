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Экс-начальник ГИБДД Кашарского района Ростовской области пошёл под суд за получение взятки

Экс-начальник ГИБДД Кашарского района Ростовской области пошёл под суд за получение взятки
В Ростовской области за получение крупной взятки судят бывшего начальника отдела ГИБДД Кашарского района.

Вячеслав Ветлицын был арестован 19 апреля. Почти сразу же его уволили из правоохранительных органов «в связи с проступком, порочащим честь органов внутренних дел».

Как сообщает DonDay.ru, уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» передано в суд для рассмотрения по существу.

Судебное заседание запланировано на 1 февраля 2019 года. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

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