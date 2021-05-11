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Двум жителям Таганрога вынесли приговор за убийство и разбой

Двум жителям Таганрога вынесли приговор за убийство и разбой
Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Таганрога. Их обвиняли в убийстве, пытках и ограблении.

Происшествие случилось в феврале 2020 года. Леонид Лебедев и Ульзана Киселева в тот вечер выпивали со своим знакомым. В какой-то момент мужчина сказал, что у него есть крупная сумма на банковской карте. Тогда злоумышленники решили ограбить его. Они стали жестоко пытать мужчину, пытаясь узнать пин-код от карты. В конце концов несчастный назвал заветные цифры. После этого злоумышленники убили мужчину, взяли его паспорт и отправились в отделение банка. Вставив карту в банкомат и набрав пин-код, Лебедев и Киселева замерли в ожидании крупной суммы. Однако заветных денег там не оказалось. Единственное, что они смогли похитить, - имущество из дома погибшего на сумму около 8,5 тысячи рублей.

Леонида и Ульзану вскоре задержали правоохранители. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбой» и «Похищение у гражданина паспорта».

Ростовский областной суд приговорил женщину к 17 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. А мужчину - к 5 годам тюрьмы и 16 годам исправительной колонии особого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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