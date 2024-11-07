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Двух жителей Ростовской области осудили за попутку украсть оборудование из пекарни

Двух жителей Ростовской области осудили за попутку украсть оборудование из пекарни

Двух жителей Ростовской области осудили за попутку украсть оборудование из пекарни. Об этом 7 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По предварительным данным, случай произошёл в Морозовске в январе 2024 года. Товарищам Антону и Константину удалось вынести из цеха пекарни вальцовый вал глубокого помола, металлические трубы, пластины пресс-фильтра очистки масла из чугуна. Сумма украденного составила почти 400 тысяч рублей.

Подельников заметили сотрудники цеха. Свидетели вызвали полицию и преступников задержали.

После всех судебных процессов Морозовский суд 7 ноября вынес приговор двум товарищам.
Константин Антипин осужден на два с половиной года лишения свободы, а Алексей Гетьман — на три года.

Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: DonDay
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