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Двух жителей Ростовской области осудили за попутку украсть оборудование из пекарни. Об этом 7 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов региона.По предварительным данным, случай произошёл в Морозовске в январе 2024 года. Товарищам Антону и Константину удалось вынести из цеха пекарни вальцовый вал глубокого помола, металлические трубы, пластины пресс-фильтра очистки масла из чугуна. Сумма украденного составила почти 400 тысяч рублей.Подельников заметили сотрудники цеха. Свидетели вызвали полицию и преступников задержали.После всех судебных процессов Морозовский суд 7 ноября вынес приговор двум товарищам.Константин Антипин осужден на два с половиной года лишения свободы, а Алексей Гетьман — на три года.Приговор в законную силу еще не вступил.