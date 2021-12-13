На Дону пенсионера осудили на пять лет за изнасилование молодой знакомой

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В Ростовской области мужчину осудили за изнасилование 27-летней знакомой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.По версии следствия, в мае 2021 года 64-летний мужчина находился в кафе, расположенном в станице Казанской Верхнедонского района. Он зашел в подсобное помещение к своей знакомой и запер за собой дверь. Пенсионер под угрозой убийства совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера, затем изнасиловал ее. Испуганная потерпевшая терпела все издевательства насильника. Как только ей удалось вырваться, она обратилась в полицию и сообщила сотрудникам о случившемся. Мужчину задержали.На него завели уголовное дело по двум статьям - «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством» и «Изнасилование». Суд назначил мужчине пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.