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На Дону пенсионера осудили на пять лет за изнасилование молодой знакомой

На Дону пенсионера осудили на пять лет за изнасилование молодой знакомой

В Ростовской области мужчину осудили за изнасилование 27-летней знакомой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в мае 2021 года 64-летний мужчина находился в кафе, расположенном в станице Казанской Верхнедонского района. Он зашел в подсобное помещение к своей знакомой и запер за собой дверь. Пенсионер под угрозой убийства совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера, затем изнасиловал ее. Испуганная потерпевшая терпела все издевательства насильника. Как только ей удалось вырваться, она обратилась в полицию и сообщила сотрудникам о случившемся. Мужчину задержали.

На него завели уголовное дело по двум статьям - «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством» и «Изнасилование». Суд назначил мужчине пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Фото: bloknot-moldova.md
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