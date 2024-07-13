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На Дону осудили несовершеннолетнего парня за нападение на двух мужчин с ножом

На Дону осудили несовершеннолетнего парня за нападение на двух мужчин с ножом
В Новочеркасске Ростовской области суд приговорил 17-летнего подростка к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за нападение с ножом на двух мужчин. Об этом 13 июля сообщает СУ СК по региону.

Как установило следствие, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Между подростком и двумя мужчинами, 34 и 43 лет, возник конфликт, в ходе которого юноша внезапно достал нож-«бабочку» и нанес мужчинам множество ножевых ранений. Пострадавшие были своевременно доставлены в больницу и спасены.

Подростка задержали на месте происшествия и поместили в СИЗО.

- Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в ведомстве.

Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: Ростов ру.
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