На Дону осудили несовершеннолетнего парня за нападение на двух мужчин с ножом

Фото: Ростов ру.

В Новочеркасске Ростовской области суд приговорил 17-летнего подростка к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за нападение с ножом на двух мужчин. Об этом 13 июля сообщает СУ СК по региону.Как установило следствие, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Между подростком и двумя мужчинами, 34 и 43 лет, возник конфликт, в ходе которого юноша внезапно достал нож-«бабочку» и нанес мужчинам множество ножевых ранений. Пострадавшие были своевременно доставлены в больницу и спасены.Подростка задержали на месте происшествия и поместили в СИЗО.- Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в ведомстве.Приговор еще не вступил в законную силу.