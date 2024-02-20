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В Ростовской области рекомендовали помиловать троих осужденных

В Ростовской области рекомендовали помиловать троих осужденных
В Ростовской области комиссия по вопросам помилования рекомендовала помиловать троих осужденных, сообщается 20 февраля на сайте правительства региона.

Комиссия рассмотрела шесть ходатайств, но утвердила только половину из них. Члены комиссии дали положительные заключения двум женщинам и одному мужчине, которые сидят в тюрьме.

За какие преступления отбывают наказание эти люди, неизвестно. Как правило, отбывание большего срока, положительная оценка сотрудников колонии и раскаяние самого осужденного становятся причиной принятия положительного решения.

Но абсолютно все ходатайства будут направлены на рассмотрение сначала губернатору Ростовской области, затем – президенту РФ. Только у главы государства есть компетенция принять окончательное решение о помиловании.
Фото: Ростов ру
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