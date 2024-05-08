Двух новых руководителей назначили в администрации Ростова

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В администрации Ростова-на-Дону назначили двух новых руководителей. Информацию об этом сообщили на сайте ведомства.Директором Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону стала 43-летняя Виктория Добрицкая. Женщина родилась в городе Донецке Ростовской области. В 2003 году она окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств по специальности «Социально-культурная деятельность», а в 2024 году - Южный федеральный университет по направлению «Педагогическое образование».В 1997 году Добрицкая стала работать в учреждениях культуры Ростовской области. А с 2018 года занимала должность заместителя главы администрации Пролетарского района Ростова, курирующего социальные вопросы, образование, здравоохранение, дела молодежи, культуру и спорт.Гендиректором Муниципального унитарного предприятия «Ростовская транспортная компания» стал 55-летний Вадим Сапрыкин.Он уроженец города Ленинграда. В 1991 году окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Главного Маршала артиллерии Неделина М. И. по специальности «Автоматизированные системы управления» с присвоением квалификации «Инженер-кибернетик». В 2007 году Сапрыкин окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист». Кроме того, мужчина работал в Министерстве обороны Российской Федерации, в том числе на руководящих должностях.