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Два сотрудника завода «Белый медведь» в Ростовской области заразились коронавирусом

Два сотрудника завода «Белый медведь» в Ростовской области заразились коронавирусом
Стало известно о заражении коронавирусом сотрудников завода «Белый медведь» в селе Чалтырь Ростовской области. COVID-19 нашли у двух сотрудников. Положительные тесты были получены 23 и 24 июня.

Главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалёв успокоил жителей области, сказав, что оба сотрудника с мая не находились на рабочих местах. Они работали в разных цехах. Скорее всего, заражение никак не связано с ситуацией на производстве. Подхватить инфекцию сотрудники «Белого медведя» могли в кругу семьи или друзей.
- Эпидемиологическое расследование только начато, - сказал Евгений Ковалёв. - Мы установим, есть у случаев заболевания связь с предприятием.

Цеха на карантин не закрыли, так как заражённые сотрудники около месяца не посещали их.

Теги: коронавирус в Ростове

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