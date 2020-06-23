Два сотрудника завода «Белый медведь» в Ростовской области заразились коронавирусом

Стало известно о заражении коронавирусом сотрудников завода «Белый медведь» в селе Чалтырь Ростовской области. COVID-19 нашли у двух сотрудников. Положительные тесты были получены 23 и 24 июня.Главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалёв успокоил жителей области, сказав, что оба сотрудника с мая не находились на рабочих местах. Они работали в разных цехах. Скорее всего, заражение никак не связано с ситуацией на производстве. Подхватить инфекцию сотрудники «Белого медведя» могли в кругу семьи или друзей.Цеха на карантин не закрыли, так как заражённые сотрудники около месяца не посещали их.