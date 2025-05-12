Два медика из донского региона получили звание «Заслуженный врач РФ»

Фото: нейросеть

Два медика из донского региона получили звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Указ президента опубликован на официальном правовом портале.Награды удостоены Юлия Козель и Андрей Микутин.Юлия Козель — заведующая детским онкологическим отделением и детский хирург-онколог. Она окончила Ростовский медицинский университет и начала работать в центре в 1997 году.Андрей Микутин — заведующий реанимационным отделением Ростовской областной клинической больницы. Он получил образование в Благовещенском медицинском институте и с 1995 года работал реаниматологом в Амурской областной больнице. Затем переехал в Ростовскую область и стал анестезиологом-реаниматологом.