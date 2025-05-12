Два медика из донского региона получили звание «Заслуженный врач РФ»
Два медика из донского региона получили звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Указ президента опубликован на официальном правовом портале.
Награды удостоены Юлия Козель и Андрей Микутин.
Юлия Козель — заведующая детским онкологическим отделением и детский хирург-онколог. Она окончила Ростовский медицинский университет и начала работать в центре в 1997 году.
Андрей Микутин — заведующий реанимационным отделением Ростовской областной клинической больницы. Он получил образование в Благовещенском медицинском институте и с 1995 года работал реаниматологом в Амурской областной больнице. Затем переехал в Ростовскую область и стал анестезиологом-реаниматологом.