В Ростове на 86-м году жизни скончался заслуженный врач России Минас Багдыков

В Ростове-на-Дону скончался заслуженный врач России Минас Багдыков. Об этом стало известно 3 октября.Как сообщил сын доктора и известный краевед Георгий Багдыков, смерть медика наступила из-за острого миелобластного лейкоза.Минас Багдыков - уроженец Ростова, выпусник местного медицинского университета. Работать в качестве медика начал в новочерскасской 1-й горбольнице. В начале 2000-х являлся заведующим кабинетом учёта и медицинской статистики областной клинической больницы № 2.Минас Багдыков первый за историю здравоохранения города внедрил эндоскопические методы лечения, основал новый способ обработки рук хирурга перед операцией, является кандидатом медицинских наук, автором свыше 100 научных работ и четырех монографий, две из них отмечены дипломами ВДНХ. Он также был историком, общественным деятелем, краеведом и писателем, а также заслуженным врачом Российской Федерации.