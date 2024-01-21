Заслуженный врач РФ из Ростова Сергей Нерсесянц скончался на 77-м году жизни

Фото: РОКБ.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии РОКБ скончался. Сердце Сергея Нерсесянца остановилось на 77-м году жизни.Врач окончил Ставропольский медицинский институт по специальности «Стоматология» в 1969 году. Однако эта профессия оказалась ему не по душе. После практики в Казахской социалистической советской Республики он вернулся в донскую столицу и поступил в ординатуру по челюстно-лицевой хирургии РостГМУ. С 1974 года начал карьеру в Ростовской областной клинической больнице. Спустя девять лет молодой специалист возглавил отдел челюстно-лицевой хирургии. Под руководством Сергея Нерсесянца он стал одним из ведущих профильных стационаров на Юге России.За годы работы в этой сфере специалист много добился. Он внедрил немало реконструктивно-пластических технологий, а одну даже самостоятельно разработал и запатентовал. Его авторский метод позволят удалять большие опухоли, которые раньше считались неоперабельными. Используя мышцы спины, врач замещал обширные послеоперационные дефекты.На счету врача тысячи спасенных жизней. Он восстанавливал лица людей после аварий, неудачного или запущенного лечения зубов, а также детей с врожденными патологиями.Сергей Нерсесянц организовал диспансерное наблюдение в стенах больницы. Он был внештатным челюстно-лицевым хирургом всего донского Минздрава. И за годы работы получил звание заслуженного врача РФ, а еще раньше — знак Минздрава СССР «Отличник здравоохранения».Медицине хирург отдал больше 50 лет жизни. Почти все из них он трудился в РОКБ.Проститься с Сергем Нерсесянцем можно 22 января в 11:00. Родные, близкие, благодарные пациенты и коллеги проводят врача в последний путь там, где он трудился. Церемония состоится в конференц-зале главного корпуса Ростовской областной клинической больницы.