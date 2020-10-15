Массовая драка произошла в центре Ростова после ДТП: видео

В центре Ростова-на-Дону после ДТП произошла массовая драка. Происшествие случилось вечером 16 октября в районе дома № 91 по проспекту Ворошиловскому.Факт случившегося подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Инцидент произошел после того, как водитель «Рено Логана» сбил девушку на светофоре. Очевидцы вызвали на место аварии «скорую» и правоохранителей. Однако первым к месту ДТП приехало авто, из которого выскочили несколько парней и начали избивать водителя иномарки. После они напали на двух прохожих, которые снимали драку на видео. Сбитую «Рено» девушку доставили в больницу.В ведомстве заверили, что все участники конфликта установлены и опрошены. По факту происшествия проводится проверка.