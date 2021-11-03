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Дожди и заморозки прогнозируют в Ростове-на-Дону

Дожди и заморозки прогнозируют в Ростове-на-Дону
В Ростове концу недели ожидаются ночные заморозки. По данным донских синоптиков, температура воздуха снизится и в дневное время суток.

Первая половина недели ожидается пасмурной. В понедельник, 8 ноября, столбики термометров покажут +13 градусов днем и до +10 - ночью. К вечеру прогнозируют небольшие осадки. На следующий день дождь усилится, а температура воздуха снизится до +3 градусов ночью.

Аналогичная ситуация будет и в среду, 10-го числа. Осадки прекратятся только ко второй половине дня. В городе похолодает до +5 градусов днем и до -1 - вечером.

С 11 ноября погода немного прояснится. Однако температура воздуха останется практически неизменной: +4...+6 градусов - днем и -1 - ночью. Кроме того, в пятницу к вечеру небо полностью затянет тучами.

На территории Ростова всю неделю прогнозируют небольшой ветер. Сила его порывов не превысит 4-5 метров в секунду.
Фото: news.myseldon.com.
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