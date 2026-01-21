Фото: нейросеть

Туристический поезд из Ростова в Карачаево-Черкесию отправится в конце февраля. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.С 20 февраля стартует туристический поезд, из Ростова-на-Дону и Краснодара в Карачаево-Черкесию. Первый рейс отправится со станции Ростов-Главный в 18:59.По пути поезд сделает остановку на станции Краснодар-1 с 23:14 до 00:14. Утром 21 февраля туристы прибудут в Карачаево-Черкесию, где их ждет двухдневная программа.В рамках путешествия гости смогут посетить горнолыжные курорты Домбай и Архыз, а также увидеть живописные природные достопримечательности региона.Возвращение запланировано на вечер 22 февраля. Поезд прибудет в Краснодар в 02:35 23 февраля и в Ростов-на-Дону в 08:33 того же дня.