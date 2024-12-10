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В 2025 году из Ростова в Домбай начнет курсировать туристический поезд

В 2025 году из Ростова в Домбай начнет курсировать туристический поезд
В 2025 году из Ростова в Домбай начнет курсировать туристический поезд «Выходные в Домбае». Информация появилась на сайте РЖД.

Поезд отправится из Ростова 21 февраля в 18:59 и прибудет в Черкесск 22 февраля в 9:05. Стоимость взрослого билета на этот экскурсионный тур начинается от 7 540 рублей при покупке онлайн и от 8 100 рублей – непосредственно в поезде. Для детей от 10 лет цена составляет от 7 060 рублей при онлайн-приобретении и до 7 600 рублей в поезде.

Из Черкесска поезд отправится 23 февраля в 19:30 и прибудет в Ростов 24 февраля в 8:33. В составе предусмотрены вагоны различных классов: СВ, купе, вагоны-душевые и вагоны-рестораны.

Туристический тур включает в себя экскурсионную программу с гидом, трансфер и питание. Кроме того, у проводника вагона можно приобрести дополнительные экскурсии по городам следования.

Напомним, что также запускается поезд «Лыжная стрела», который будет курсировать из Ростова-на-Дону до горнолыжного курорта Роза Хутор. Состав будет делать остановки на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер и Роза Хутор.

Туристический поезд № 926 «Лыжная стрела» будет отправляться ежедневно с 27 по 30 декабря 2024 года и с 1 по 7 января 2025 года.
Фото: Ростов ру
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