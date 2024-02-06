Из Ростова в Волгоград с 4 февраля курсирует ночной поезд

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Из Ростова в Волгоград курсирует ночной поезд. Информацию об этом сообщил «Ростов-транспорт».Состав ходит с 4 февраля. По четным дням поезд будет отправляться в феврале и апреле, а по нечетным - в марте. Из Ростова-на-Дону в Волгоград он выезжает в 22:05 и прибывает на конечную в 10:46. Обратно поезд отправляется в 20:23, в донскую столицу он прибывает в 9:22.Состав совершает остановки в Новочеркасске, Шахтах, Сулине, Зверево, Лихой, Белой Калитве, Тацинской, Морозовске, Чернышкове, Обливской, а также в Суровикине (Волгоградская область).По данным портала, стоимость проезда составляет 1 590 рублей в купе и 1 610 рублей в плацкарте.