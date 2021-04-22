Донской священник рассказал, что нельзя делать в Страстную пятницу

Страстная неделя, или Страстная седмица – самая важная неделя для верующих перед святым праздником Пасхи. В последние семь дней Великого поста прихожане вспоминают о земных страданиях Иисуса Христа, его распятии и воскрешении. В чём на самом деле заключается смысл Страстной недели, что можно делать, а что категорически запрещено во время седмицы, рассказал отец Сергий, священник одной из церквей Ростовской области, изданию Rostov.ru.По словам священнослужителя, Страстная неделя – особый период времени перед Пасхой, который формально даже не относится к Четыредесятнице. Ровно за семь дней до праздника верующие буквально переживают страдания Спасителя, принимают участие в особых богослужениях и держат строгий пост. Как гласит Евангелие, именно в это время произошло перевоплощение Иисуса в Господа: он пошёл на смерть, чтобы искупить грехи всех людей, «сошёл во ад» и вывел оттуда всех праведников. Цель седмицы заключается в очищении души и тела, проявлении любви к Богу. Здесь главное понимать, что гастрономические ограничения, как все привыкли думать, играют не самую главную роль.Как известно, седмица намного строже в ограничениях, чем Великий пост. Каждый день имеет особый духовный смысл и требует соблюдения определённых правил питания, помимо исключения из рациона мяса и молочных продуктов. Однако священнослужитель признался, что поститься нужно в меру своих сил: не морить себя голодом до потери сознания. Монастырские уставы предписывают христианам в первые три дня Страстной недели сухоядение, то есть кушать можно только сырые, сушёные, мочёные фрукты и овощи.На четвёртый день верующим разрешено кушать еду, приготовленную на постном масле, и пить вино. В пятницу, в день, когда Христа распяли, снова действуют жёсткие ограничения. Христиане должны исключить все яства, кроме воды и хлеба. Под конец Страстной недели разрешены блюда на постном масле.Помимо гастрономических правил, в последнюю неделю перед Пасхой держащие пост христиане должны ходить в церковь и совершать особые богослужения. Каждый день седмицы посвящён воспоминанию конкретных событий, о которых рассказывается в священном писании. Так, в понедельник верующие вспоминают проклятие Господом смоковницы на пути в Иерусалим. Во вторник – последние поучения Иисуса в иерусалимском храме, в том числе притча о десяти девах. В среду – вечере в Вифании, на которой женщина помазала Христа драгоценным миром. В четверг – тайное вечере, где он преподал ученикам свои тело и кровь под видом хлеба и вина. В пятницу вспоминается арест Иисуса, суд, распятие на кресте и смерть. В субботу – его погребение.Напомним, по многовековой традиции люди начинают готовиться к празднику с четверга. Они выполняются всю грязную работу, убирают, моют, стирают и т. д., а также пекут пасхальные куличи и красят яйца. В пятницу же по церковным правилам христианам запрещено заниматься домашними хлопотами.Страстная седмица в 2021 году начнётся 26 апреля и закончится 1 мая. В ночь с субботы на воскресенье прихожане пойдут на ночную службу, которая ознаменует конец Великого поста.