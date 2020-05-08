Ростовская область занимает второе место среди регионов ЮФО по количеству заболевших COVID-19

Ростовская область оказалась на втором месте среди регионов Южного федерального округа по количеству заражённых коронавирусной инфекцией. Первую строчку занял Краснодарский край.На Дону по состоянию на 10 мая подтверждено 1 763 случая заболевания COVID-19, летальных исходов – 21. На Кубани выявлено 1 929 инфицированных, из которых скончались 22. В других регионах ЮФО ситуация более спокойная: в Волгоградской области – 1 012 заражённых и 22 умерших, в Астраханской – 764 заражённых и 6 умерших, в Республике Калмыкия – 473 заражённых и 6 умерших, в Республике Адыгея – 161 заражённый и 7 умерших, в Крыму и Севастополе – 311 заражённых и 4 умерших.Каждый день в Ростовской области фиксируют от 60 до 90 новых случаев инфицирования, так что пока о спаде заболеваемости говорить рано. По всей России диагноз COVID-19 подтвердили уже более чем у 200 тысяч человек.