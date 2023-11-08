В Ростовской области продолжает стремительно расти число заболевших коронавирусом

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В Ростовской области продолжают выявлять все больше случаев заражения коронавирусом. Число заболевших за последнюю неделю увеличилось до 303 человек, а госпитализация потребовалась 40 людям. Самостоятельно они не могут справиться с COVID-19, поэтому врачи оказывают им медицинскую помощь.Коронавирусную инфекцию многие переносят в легкой форме или с симптомами, похожими на ОРВИ. Для этой болезни характерны такие симптомов, как кашель, повышенная температура тела, озноб и проблемы с дыханием. Некоторые могут не чувствовать вкус и запах. У части заболевших возникают проблемы с пищеварением.Отметим, что за неделю выросло и число выздоровевших. Врачи сумели вылечить 278 человек.