Донские статистики выпустили сборник статистических показателей прошлых веков





К 180-летию Донской статистики Ростовстат подготовил статистический сборник «Донские статистики о родном крае: из века 19 - в 21». Его презентация прошла в Донской Публичной библиотеке.



В юбилейном издании представлены уникальные информационно-статистические данные, собранные из подобных сборников разных лет. В книге сохранена терминология первоисточников, адаптированная к современности. По словам авторов, представленный материал даёт возможность «статистически» осмыслить масштабы явлений и процессов, которые происходили в Донском крае на протяжении 180 лет. Например, в 19-м веке помимо данных по экономике, специалисты собирали также информацию и из других областей. В Ростовской области в этот период велся учет климатических сведений.

«Зимы бывают легкие, непродолжительные. Летняя жара доходит до 28 градусов, зато вечера бывают свежие, приятнейшие. В июле средняя температура воздуха составляла 20.5 градусов, наибольшая 28.8 , наименьшая 12.5», - говорится в сборнике статистике 19 века.



По словам руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области Марины Самойловой, глубокие и интересные материалы, которые готовил Донской статистический комитет, поразили современных статистиков.

- Эти сведения были широко востребованы общественностью и наукой. Мы решили посмотреть, каким же образом донские статисты готовили материалы в 19 веке, в первой и второй половинах 20 века и, конечно же, в наше время, - отметила Марина Самойлова. - Важно, что такой высокий уровень профессионализма мы поддерживаем и сейчас.



В сборнике содержатся сведения об одном из важнейших этапов для России и для Донского края в частности - Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 года.

- Символично, что мы сейчас вспоминаем эту перепись, потому что буквально на следующий год, в октябре 2020, мы все станем участниками Всероссийской переписи населения. И, конечно, обратиться к истокам - это наша историческая миссия, - добавила руководитель Ростовстата.







В рамках мероприятия в Донской публичной библиотеке начала работу выставка «История в цифрах: документы по статистике дореволюционной России». В экспозиции представлены редкие документы XVIII – начала XX веков, посвященные статистическому анализу различных сфер жизни России и особенно Области войска Донского. На выставке можно увидеть документы по переписям населения, проходившим в XIX столетии.