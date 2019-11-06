Донская пловчиха Юлия Ефимова показала соблазнительное фото с побережья Лос-Анджелеса



Спортсменка из Ростовской области Юлия Ефимова продолжает покорять подписчиков откровенными снимками. На этот раз девушка опубликовала фото в купальнике. Кадр сделан на побережье Тихого океана.



Отдыхая на песчаном пляже Лос-Анджелеса, Ефимова решила заодно сделать красивый снимок. Белый купальник отлично сочетается с её загорелой кожей и подчёркивает её фигуру. За пару часов фолловеры оставили уже десятки комментариев с комплиментами и поставили порядка 21 тысячи «лайков».



Раньше Юлия публиковала, в основном, кадры из повседневной жизни или с соревнований по плаванию. Сейчас в её аккаунте всё чаще стали появляться откровенные фото. Они вызывают настоящий фурор среди подписчиков, которые следят за жизнью и карьерой спортсменки из Ростовской области.



Ранее сообщалось, что Ефимова попала в ТОП-100 самых сексуальных женщин России. Сейчас красотка борется за звание «Спортсмен года». Голосование проходит на сайте журнала «Гламур».



Юлия живёт и тренируется за рубежом. Она является победителем Олимпийских игр, семикратной чемпионкой Европы, шестикратной чемпионкой мира, заслуженным мастером спорта России по плаванию.