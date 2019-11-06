Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Донская пловчиха Юлия Ефимова показала соблазнительное фото с побережья Лос-Анджелеса

Донская пловчиха Юлия Ефимова показала соблазнительное фото с побережья Лос-Анджелеса
Спортсменка из Ростовской области Юлия Ефимова продолжает покорять подписчиков откровенными снимками. На этот раз девушка опубликовала фото в купальнике. Кадр сделан на побережье Тихого океана.

Отдыхая на песчаном пляже Лос-Анджелеса, Ефимова решила заодно сделать красивый снимок. Белый купальник отлично сочетается с её загорелой кожей и подчёркивает её фигуру. За пару часов фолловеры оставили уже десятки комментариев с комплиментами и поставили порядка 21 тысячи «лайков».

Раньше Юлия публиковала, в основном, кадры из повседневной жизни или с соревнований по плаванию. Сейчас в её аккаунте всё чаще стали появляться откровенные фото. Они вызывают настоящий фурор среди подписчиков, которые следят за жизнью и карьерой спортсменки из Ростовской области.

Ранее сообщалось, что Ефимова попала в ТОП-100 самых сексуальных женщин России. Сейчас красотка борется за звание «Спортсмен года». Голосование проходит на сайте журнала «Гламур».

Юлия живёт и тренируется за рубежом. Она является победителем Олимпийских игр, семикратной чемпионкой Европы, шестикратной чемпионкой мира, заслуженным мастером спорта России по плаванию.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.